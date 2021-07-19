Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor

Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor Dalgıç ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor Antalya'nın Serik ilçesinde çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözlerden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgeye yakın dere ve çevresinde...