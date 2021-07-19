Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor
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Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor Dalgıç ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor Antalya'nın Serik ilçesinde çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözlerden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgeye yakın dere ve çevresinde...

Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor

Dalgıç ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözlerden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgeye yakın dere ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çardakta kalan baba Ferhat Keskin'in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu. Baba Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Deniz polisine bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler dere ve çevresinde arama çalışmasına başladı.

Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor
Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor
Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor
Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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