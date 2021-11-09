Babasının vurdurttuğu kız çocuğu: Daha önce de işkence yaptı

KONYA'da babası Ali Erensoy'un (51), dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı R.H.'ye gözdağı vermek için tabancayla bacağından vurdurttuğu kızı M.E. (14), babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için işkenceden dolayı şikayette bulunmadığını öne süren M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Çünkü babam, 3 ay önce annemle görüşüyorum diye beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü. Beni vuran Ayşenur B. de babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından dolayı da korkuyorum" dedi.

Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde meydana geldi. M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren ve babasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ayşenur B.'nin serbest kalması nedeniyle korktuğunu belirten M.E., "Beni vuran kişi serbest bırakılmış. Duyunca çok ağladım. Onun dışarıda olması beni çok tedirgin ediyor. Sanki sürekli peşimdeymiş gibi korkuyorum. Babamın cezaevinde olması bana güven vermiyor. Çünkü onun eli kolu çok uzun, beni vuranın dışarıda olması beni korkutuyor. Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Ayşenur B.'nin de bir an önce tekrar tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.