Babasını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
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Samsun, Bafra, Yerel

Babasını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Babasını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi Samsun'un Bafra ilçesinde babasını tüfekle başından vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

04.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:14
Babasını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Babasını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde babasını tüfekle başından vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Doğankaya Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Alkaç(20), evlerinde tartıştığı babası Sami Alkaç'a tüfekle ateş ederek kafasından vurdu. Ağır yaralanan Sami Alkaç evin içinde sırt üstü yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Baba katili olan İbrahim Alkaç jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan İbrahim Alkaçilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Baba-oğlun şiddetli geçimsizlik yüzünden zaman zaman kavga ettikleri, dün akşam da İbrahim'in babası Sami'yi telefonla jandarmaya şikayet ettiği, baba-oğlun eve gelen jandarma tarafından karakola götürüp ifadeleri alındıktan sonra babanın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Babasını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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Babasını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
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