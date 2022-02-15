Sivas'taki aile vahşetinde tüyler ürperten detay! Babasını öldürdükten sonra çıplak halde dışarıya çıkarak donmayı beklemiş

Dün öğlen saatlerinde, Eskikapımahmut köyünde babası Musa Karapınar (75) ile birlikte hayvancılıkla uğraşan Özer Karapınar'ı (44) evlerinin bahçesindeki bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

VÜCUDU PARÇALARA AYRILMIŞ, BAŞI KAYIP

Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi.

JASAT SORUŞTURMA BAŞLATTI

Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

DIŞARIYA ÇIKARAK DONMAYI BEKLEMİŞ

Olay sonrası başlatılan çok yönlü soruşturmada psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha öncede ailesi ile çeşitli sorunlar yaşadığı öğrenilen Özer Karapınar'ın babasını öldürdüğü ve evde bulunan çeşitli kesici aletlerle başını keserek parçalara ayırdığı, ardından ise çıplak bir şekilde dışarıda bekleyip donarak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

ANNE KARAPINAR BİR SÜREDİR İZMİR'DEYMİŞ

Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri morgda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Ekipler baba Musa Karapınar'ın vücudundan ayrılan başının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Musa Karapınar'ın diğer çocuklarının farklı şehirlerde evli olduğu, eşi Melek Karapınar'ın da bir süredir İzmir'de bulunduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa