Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı
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Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı

12.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:06

Antalya'da 70 yaşındaki Mustafa Doğan, maddi durumu el vermediği için 3 yıldır bir yakınına ait konteynerde yaşıyordu. Kalp ve akciğer rahatsızlığı bulunan Doğan, konteynerin olduğu yerdeki inşaatta çalışan işçilere kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Yaşlı adamın durumu kızına bildirilirken, talihsiz kadın hastaneye götürmek için yanına geldiği babasını ölü olarak buldu.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi 5395 sokak üzerinde inşaatların arasında yer alan bir konteynırda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Mustafa Doğan, maddi durumu el vermediği için ev kiralayamayınca akrabasına ait olan bir konteynırda yaşamaya başladı.

3 YILDIR KONTEYNERDE YAŞIYORDU

Yaklaşık 3 yıldır inşaatların arasında bulunan konteynerde yaşayan yaşlı adam, bu sabah inşaata gelen işçilere malzemelerin bulunduğu odanın kapısını açarak iyi olmadığını söyledi. Daha sonra Doğan'ın yanına konteyneri tahsis eden akrabası geldi.

Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı

YAŞLI ADAMIN KIZINA HABER VERDİ

Mustafa Doğan'ın "Nasılsın?" sorusuna verdiği cevap anlaşılamayınca, durumu kızına bildirdiler. Babasının iyi olmadığını duyan genç kadın kısa süre içerisinde konteynere geldi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kızı, içeri girdiğinde babasının hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Doğan'ın cenazesi ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı

"3 YILDIR BURADA YAŞIYORDU"

Mustafa Doğan'ın amcasının oğlu Nadir Doğan, "Kira ve giderlerini karşılayamadığı için burada bana ait olan bir konteynerde kalıyordu. Aşağı yukarı 3 yıldır burada yaşıyor. Yan tarafta inşaat var. Sabah işçiler gelmişler, yan tarafta malzemelerin olduğu bir yer var. Kapı sadece içeriden açılıyor. İşçilere kapıyı açmış ama rahatsız olduğunu söylemiş" dedi.

Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı

"KALPTEN, AKCİĞERDEN RAHATSIZLIĞI VARDI"

Açıklamalarına devam eden Doğan, "Daha sonra saat 09.30 gibi inşaatın mühendisi olan oğlum gelmiş buraya. Amca nasılsın diye yanına gitmiş. Yatıyormuş o sıra. Biraz bir şeyler söylemiş ama anlaşılmamış. Oğlum babası ile sık sık ilgilenen kızını arayıp hasta olduğunu söylemiş. Saat 10:00 sıralarında kızı geliyor. Sağlık ekiplerini aramış hemen. Onlar geldiğinde öldüğünü söylemişler. Kalpten, akciğerlerden rahatsızlığı vardı. Bazen midede de rahatsızlığı olduğunu söyleniyordu" ifadelerine yer verdi.

Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı
Haber Yorumları (3)
KRIKO: İnsanlık artık rafa kaldırılmış. Yazık, insan eti bu kadar mı ağır?
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BAYRAM: Ey evlatlar yapmayın etmeyin anne babalarınızı böyle tabiri caizse kaderlerine terk etmeyin, 5 şey vardırki onların cezaları daha Dünyadan çıkmadan verilir ki o 5 şeyin birimde anne babasına karşı yapılan itaatsizlik, isyankarlık ve kötülüktür! bu gün sen babanı konteynerde ölü bulduysan senin evladında korkarım seni tuvalette ölü bulacaktır haberin olsun ve alemede ibret olsun inşaEllah.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
ABU: Siz nasil bir akrabasiniz ki bu adam konteynerde kaliyordu?
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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