Babası ve en yakın arkadaşını evde cinsel ilişkiye girerken basan genç kız darmadağın oldu

Sosyal medyanın en popüler uygulamaları arasında yer almayı başaran TikTok'ta çeşitli itiraflarda bulunuluyor. İsmini açıklamak istemeyen bir genç kızın paylaştığı video ise kısa sürede 400 binin üzerinde izlenme aldı.

"KENDİNE ŞEKER BABA BULMALISIN"

Genç kız, en yakın arkadaşı olarak adlandırdığı Holly isimli kıza, şeker baba bulması yönünde tavsiye verdikten sonra hayatının en büyük pişmanlığını yaşadı. Çünkü Holly'nin bulduğu şeker baba, genç kızın öz babasıydı.

HASTA OLDUĞU YALANINI SÖYLEYİNCE İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Holly isimli kız, arkadaşlarının düzenlediği partiye hasta olduğu gerekçesiyle katılmadı. Ancak daha sonra Holly'nin evine giden genç kız ve arkadaşları onu evde bulamadı.

KONUMUNDAN BULDULAR

Gençler daha sonra Holly'nin sosyal medya üzerinden son bildirdiği konuma giderek Holly ve arkadaşının babasını evde cinsel ilişkiye girerken bastı. Olayın ardından adam karısından boşanmak zorunda kalırken, kızlar da arkadaşlık ilişkilerini noktaladı. Ancak baba ve Holly ilişkilerine devam etme kararı aldı.