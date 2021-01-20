Babalar günü sözleri nelerdir? Babalar günü mesajları nelerdir? En güzel, anlamlı, duygusal, fedakar babalar günü mesajları nelerdir?

Babalar günü için vatandaşlarımız En iyi babalar günü mesajını ve anlamlı sözleri aratmaktadır. Peki, Babalar günü sözleri nelerdir? Babalar günü mesajları nelerdir? En güzel, anlamlı, duygusal, fedakar babalar günü mesajları nelerdir?

Babalar günü için vatandaşlarımız En iyi babalar günü mesajını ve anlamlı sözleri aratmaktadır. Peki, Babalar günü sözleri nelerdir? Babalar günü mesajları nelerdir? En güzel, anlamlı, duygusal, fedakar babalar günü mesajları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI NEDİR?

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacağım. Babalar Günün kutlu olsun!

EN ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJLARI NELERDİR?

Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

Baba, sen olmasaydı, bugün olduğum insan olmazdım. Babalar Günün kutlu olsun!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun

Bize her şeyi en iyi şekilde yapmayı öğreten, hem hayattaki hem de yoldaki en yakın arkadaşlarımızın, babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!

İlk adımımızdan itibaren daima yanımızda olan, çıktığımız her yolu bizimle birlikte yürüyen, desteğini asla esirgemeyen koca yürekli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.