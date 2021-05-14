Babaeski'de mahalle muhtarı Ramazan Bayramı'nda yaşlıları ziyaret etti

Babaeski ilçesinde Mahalle Muhtarı Levent Çetinkol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle evlerinde çıkamayan yaşlıları Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Babaeski ilçesinde Mahalle Muhtarı Levent Çetinkol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle evlerinde çıkamayan yaşlıları Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Çetinkol, yaşlı vatandaşları ziyaret ederek kahve hediye etti.

Çetinkol, kadın azaları ile Mehmet Hatipoğlu, Naile Pamukel, Şükriye Yanbakmaz ve Cemile Çınar'ı ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından Çetinkol, AA muhabirine, yaşlılara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Her fırsatta yaşlıları ziyaret ettiğini ifade eden Çetinkol, özellikle salgın sürecinde yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemesi için bu ziyaretlere önem verdiklerini kaydetti.

85 yaşındaki Naile Pamukel de ziyaretten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, herkesin bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hicran Süngü