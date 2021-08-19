Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu
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Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu

Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin en çok can ve mal kaybına neden olduğu Babaçay köyünde 9 kişilik aile uzun süre çatıda bacaya tutunarak hayatta kalmayı başardı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin en çok can ve mal kaybına neden olduğu Babaçay köyünde 9 kişilik aile uzun süre çatıda bacaya tutunarak hayatta kalmayı başardı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından gelen sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Sel felaketinde bulundukları yerlerde mahsur kalan birçok kişi helikopterlerle kurtarıldı.

İstanbul'dan anne ve babasını ziyarete gelen Songül Şahin, 9 kişilik ailesiyle yükselen sel sularından, çıktıkları çatıda bacaya tutunarak kurtuldu.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi, iki çocuğu, anne, babası ve 3 akrabasıyla şiddetli fırtınada çatıya çıktıklarını, kayganlaşan çatıda çok zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Uzun süre çatıda kurtarılmayı bekledikleri belirten Şahin, "Sel gelince çatılara çıktık ve orada aç susuz yaşam mücadelesi verdik. Bir günden fazla çatıda bekledik. Gece saat 11.00'de askeri helikopter bizi aldı. Beş yaşındaki kızım çok korktu. Allah devletimizden razı olsun, bizlere çok destek oldu." dedi.

Sular yükseldikçe korkularının arttığını ifade eden Şahin, şunları dile getirdi:

"Tomruklarla kocaman taşlar binaları yıkmaya başladı. Sıra sıra yıkıldı. Hava kuvvetleri helikopterleri bizleri çıkardı. İnanılmaz fırtına vardı. O fırtınada çatılarda beklemek çok zordu. Eğimli olduğu için oturamadık. Sadece bacaya dayanarak tutunduk. Çok korkulu anlardı. Rabbim kimseye yaşatmasın. Çatıda beklemek güvenliydi ama binalar yıkılınca güvenimiz azaldı. Bizim evin yıkılmasına 3-4 ev kalmıştı. Dokuz kişi sıra bize gelecek sanıyorduk. Tomruklar, koca koca taşlar yıktı binaları, yoksa sel yıkmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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