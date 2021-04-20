Babacan'dan ittifak açıklaması: İki parti haricindeki partilerle ilişki zeminimiz sıcak, buna HDP de dahil
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Babacan'dan ittifak açıklaması: İki parti haricindeki partilerle ilişki zeminimiz sıcak, buna HDP de dahil

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Olası ittifaklarla ilgili konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim günü gelsin, herhangi bir ittifaka girer miyiz, girmez miyiz, o gün karar veririz. Bütün partilerle diyalog ve istişare içindeyiz. İktidar tarafındaki iki parti bizimle görüşmekten kaçıyor. İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sıcak. Buna HDP de dahil" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

İttifaktan seçmenleri korkutmamak için şimdilik kaçındığını belirten Babacan, "Erken aşamada herhangi bir ittifakın, birlikteliğin içinde görünmek istemiyoruz. Zaten biliyorsunuz ittifak seçim ittifakıdır. Bu aşamada herhangi bir ittifaktan bahsetmemiz, vatandaşlarımız tarafından yanlış anlaşılır diye korkuyoruz. Biz kendi başımıza şu anda yürüyoruz. 81 ilde 81 il başkanı görevimizin başında. Büyükşehirlerde vatandaşlarımızla yeni yeni temas kuruyoruz. Teşkilatlanmayı küçük şehirlerden başlattık. Büyükşehirlerde kongrelerimizi henüz yapmadık. Büyükşehirlerde vatandaşlarımıza bir dokunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DİYALOG KAPILARIMIZ AÇIK"

Cumhur İttifakı dışındaki partilerle sıcak zeminleri olduğunu söyleyen Babacan, "Seçim günü gelsin, herhangi bir ittifaka girer miyiz, girmez miyiz, o gün karar veririz. Bütün partilerle diyalog ve istişare içindeyiz. İktidar tarafındaki iki parti bizimle görüşmekten kaçıyor. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Alnımız dik. İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sıcak. Buna HDP de dahil. Diyalog kapılarımız açık. Geçenlerde bizi ziyarete geldiler" diye konuştu.

Kanal İstanbul'la ilgili eski cümleleri hatırlatılan Ali Babacan, sözlerine açıklık getirdi
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Babacan'dan ittifak açıklaması: İki parti haricindeki partilerle ilişki zeminimiz sıcak, buna HDP de dahil
Servet Uzun
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