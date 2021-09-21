Babacan'dan Bahçeli'ye 'Kürt sorunu' cevabı: Vardır ve çözümün adresi siyasettir

BAHÇELİ EVLER (Haberler.com) - Siyasetteki "Kürt sorunu" tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü için Hdp ile ortak çalışma çağrısının ardından HDP'nin İmralı'yı adres olarak göstermesi, tepkileri de beraberinde getirmişti. Polemiğe Bahçeli'nin ardından Babacan da katıldı.

"TÜRKİYE'DE KÜRT SORUNU DİYE BİR SORUN YOKTUR"

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na, 'HDP'yle ahlaksız ortaklık' yapmak ve 'PKK'yi muhatap almak' suçlamalarını yönelterek "Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇÖZÜM ADRESİ SİYASETTİR"

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi.

Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha evvel söylemiştim: Kürt meselesi var mıdır, yok mudur oradaki vatandaşlarımıza sorun. Ankara'dan doğuya geçemeyenler, Bağlar'da, Şemdinli'de, Cizre'de sokakta gezemeyenler bunu bilemez. Kürt meselesi vardır ve çözümün adresi siyasettir" dedi.

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