Babasından uyuşturucu parası istediği için çıkan kavga vurulan gencin kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü ortaya çıktı - Haberler
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Babasından uyuşturucu parası istediği için çıkan kavga vurulan gencin kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da baba-oğul arasında uyuşturucu parası nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki genç pompalı tüfekle vurularak ölmüş, tüfeği ateşleyenin ise baba olduğu ifade edilmişti. Gencin 16 yaşındaki kardeşinin, abisinin elinden tüfeği almaya çalışırken çıkan arbede sonucu kazayla vurulduğu iddia edildi.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 582 Sokak'taki 2 katlı müstakil evde oturan Fırat Y.(45), 9 Eylül günü sabah saatlerinde oğlu Emircan Y.'yi (20) yaralı olarak kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Emrican Y., kurtarılamadı.

PARA İSTEYİNCE TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Fırat Y. ile diğer oğlu E.Y.'yi (16) gözaltına aldı. Emircan Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, babasından para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

POMPALI TÜFEKLE BABASINI TEHDİT ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emircan Y.'nin önce satırla kendisine zarar verdiği, ardından da pompalı tüfeği babasına doğrultup tehdit ettiği, Fırat Y.'nin de evden çıkıp park halindeki kamyonetinden aldığı av tüfeğiyle havaya ateş açtığı iddia edildi.

ANNESİNE DE SALDIRMIŞ

Bu sırada Emircan Y.'nin kendisini sakinleştirmeye çalışan annesi Müjde Y.'yi kolundan ısırdığı, sonrasında da pompalı tüfeği annesine doğrultup tehdit ettiği ileri sürüldü. Odaya giren kardeşi Emirhan Y.'nin, Emircan Y.'nin elindeki tüfeği almak isterken ateş aldığı ve ağabeyinin boğazından ağır yaralandığı iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisin evde yaptığı aramada pompalı tüfek ve satır ile damda bir miktar esrar bulundu. Emniyete götürülen şüpheliler Fırat Y. ile oğlu Emirhan Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Babasından uyuşturucu parası istediği için çıkan kavga vurulan gencin kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü ortaya çıktı
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