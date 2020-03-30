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Mustafa İşler, Güncel

Baba oğul ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler ve Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı oğlu Muhammet Erkam İşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor.

30.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:04
Baba oğul ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler ve Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı oğlu Muhammet Erkam İşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor.

Mustafa ve Muhammet Erkam İşler, gönüllü olarak başladıkları sivil toplum kuruluşlarında hem yardıma muhtaçların imdadına yetişiyor hem de bağımlılıkla mücadele ediyor.

Hiç yüksünmeden ve severek insanlara yardım etmeye çalışan 60 yaşındaki baba ve 32 yaşındaki oğlu, son günlerde ise Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için yoğun mesai harcıyor.

"Biz bu işi severek yapıyoruz"

Baba Mustafa İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işin bir gönül meselesi, rehberlerinin ise "komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisi şerifi olduğunu söyledi.

"Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun" diyen bir Peygamberin ümmeti olduklarını dile getiren İşler, şöyle konuştu:

"İlk prensibimiz bu. İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır. Biz insanız, insanlar bizim kardeşimiz. Onlara her türlü konuda yardımcı olmak insani bir vazifemiz. Dolayısıyla biz bu işi severek yapıyoruz. Asla yüksünerek, kendimize bir zahmet görerek değil, zevk ve memnuniyetle yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Oğlumla yapmak çok güzel bir şey. Sevdiğimiz bir şeyi çocuklarımızda da görmek ayrıca mutlu ediyor. Allah evlatlarımızdan da razı olsun. Allah onlara da daha faydalı ve başarılı hizmetler nasip etsin."

İşler, Türk Kızılay'ın tüm dünyada ve Türkiye'de yardımlarına devam ettiğini, 2019 yılında Kırıkkale'de 2 bine yakın aileye erzak, 40 tona yakın kömür, odun, eşya ve 250 bin lira civarında nakdi yardım yaptıklarını belirtti.

Yardımların bu yıl da aynı şekilde devam ettiğini anlatan İşler, "Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok insan evine çekildi ama evine çekilmek açlığı, yoksulluğu, ihtiyacı bitirmiyor hatta biraz daha fazlalaştı. Dolayısıyla şu anda bize talep de fazla. Aynı zamanda Kırıkkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bu konuda bize örnek olan babamız var"

Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler de Yeşilay'ın bağımlılıklar konusunda mücadele ettiğini ancak Yeşilay ve Türk Kızılay'ın hilalleri kardeş olan sivil toplum kuruluşları olduğunu aktardı.

Bugünlerde tüm dünyayı ve Türkiye'yi saran bir pandemi olduğuna dikkati çeken İşler, şunları kaydetti:

"Bizler de burada Türk Kızılay'a yardım faaliyetlerinde destek oluyoruz ve bu konuda da mutluluk duyuyoruz. Bu konuda bize örnek olan babamız var. Sivil toplum kuruluşunda gönüllü olmayı kendisinden öğrendik. O şekilde başladık. Babamın da bahsettiği gibi elhamdülillah biz bu işi gönüllü ve severek yapıyoruz. İnşallah bu şekilde de yapmaya devam devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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