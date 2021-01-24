Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor
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Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor

24.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:28
Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor

SAMSUN'da yaşayan doğa ve fotoğraf aşığı Hasan Aktürk'ün (55) oğlu Alihan Aktürk (23), babasının izinden giderek üniversitede fotoğrafçılık bölümü okuyor.

SAMSUN'da yaşayan doğa ve fotoğraf aşığı Hasan Aktürk'ün (55) oğlu Alihan Aktürk (23), babasının izinden giderek üniversitede fotoğrafçılık bölümü okuyor. Alihan Aktürk, pandemi nedeniyle örgün eğitime ara verilmesinin ardından, kendisini doğa fotoğrafçılığına adadı. 

Samsun'da çocukluğundan bu yana babasıyla birlikte fotoğraf çeken Alihan Aktürk, üniversite sınavının ardından tek tercihi olan Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Aktürk, pandemiyle birlikte okulunun örgün eğitime ara vermesinin ardından memleketi Samsun'a döndü. Daha çocuk yaşta babasıyla birlikte gerçekleştirdikleri fotoğraf gezilerini tekrar etmeye başlayan ikili, kentin ve çevre illerin doğal güzelliklerini fotoğraflamaya başladı. Doğada kayıt altına aldıkları video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan baba-oğul ilgi görüyor. Özellikle 19 Mayıs ilçesine aşık olan baba-oğul, bu bölge ile ilgili çok sayıda video klip hazırladı. 

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'Kendisinin 43 yıldır fotoğraf tutkunu olduğunu belirten Hasan Aktürk, "Bu bir sevdaydı ve aşk haline dönüştü. Oğlum 10 yaşına geldiği zaman fotoğraf makinesi ile tanıştı ve o günden bugüne kadar hiç bırakmadı. Her geçen gün artan ilgisi de bizleri memnun ediyor. Doğayı, kuşları ve fotoğrafçılığı çok sevdi. Bir kişi, kendini geçen bir çırak yetiştirdiği zaman usta olur. Benim oğlum artık beni geçti. Özellikle video konusunda çok başarılı işlere imza atıyor. Onunla gurur duyuyorum" dedi.'A İLGİM, ERKEN YAŞTA BAŞLADI'Babasıyla birlikte çıktıkları fotoğraf gezilerinden çok keyif aldığını söyleyen Alihan Aktürk ise "Fotoğrafa olan ilgim çocukluktan geliyor. 10 yaşından beri babamın yanında fotoğraf çekmeye gidip gelmeye başladım. Şimdi de bunun eğitimini alıyorum ve özellikle video alanında başarılı işlere imza atmak istiyorum. Yola ilk çıktığımız günden bu yana, doğa sevgisi, hayvan sevgisi içinde bir yaşamım oldu. Fotoğrafa dair tutkumun sebeplerinden biri de, doğaya olan hayranlığımdır. Yönetmenliğini kendim yaptığım bir kaç klip çektim burada. Böyle bir yaşantım olduğu için mutluyum" diye konuştu.

Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor
Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor
Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor
Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor
Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor
Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor
Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor
Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor
Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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