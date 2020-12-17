Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi
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Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi

17.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:08
Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi

Samsun'un Bafra ilçesinde baba-oğul tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla korona virüsten hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde baba-oğul tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla korona virüsten hayatını kaybetti.

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur (41) ile babası Osman Tokur(86), 10 gün önce rahatsızlandı. Yapılan test sonucu pozitif çıkan baba-oğul evde karantina altına alındı.

3 gün sonra rahatsızlığı artan Uğur Tokur, Bafra Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Bir gün sonra da baba Osman Tokur aynı hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Uğur Tokur sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 20 dakika sonra da babası Osman Tokur vefat etti.

Baba ile oğlu Esençay Mahallesi'nde toprağa verildi. - SAMSUN

Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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