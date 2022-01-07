Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Tanıtımı yayınlanan Baba dizisi merak konusu oldu. Show TV'de dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ı gören dizi severler diziyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi konusu ne oyuncuları kim?
Show TV yeni dizisi Baba'nın ilk fragmanını yayınladı. Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Dizi severler diziyle ilgili detayları merak ediyor.Peki, Baba dizisi konusu ne? Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi uyarlama mı?
Show TV'de başlayacak olan Baba dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.
Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam -
Özge Yağız - Büşra Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Bihter Dinçel - Münevver Saruhanlı
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika
Özge Özacar - Cansu
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Nihan Okutucu -
Cem Uslu -
Tolga Sala -
Ahmet Şenkaya -
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