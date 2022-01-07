Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - Haberler
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Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

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Tanıtımı yayınlanan Baba dizisi merak konusu oldu. Show TV'de dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ı gören dizi severler diziyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi konusu ne oyuncuları kim?

Show TV yeni dizisi Baba'nın ilk fragmanını yayınladı. Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Dizi severler diziyle ilgili detayları merak ediyor.Peki, Baba dizisi konusu ne? Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi uyarlama mı?

Show TV'de başlayacak olan Baba dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.

Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam -

Özge Yağız - Büşra Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Bihter Dinçel - Münevver Saruhanlı

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika

Özge Özacar - Cansu

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Nihan Okutucu -

Cem Uslu -

Tolga Sala -

Ahmet Şenkaya -

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