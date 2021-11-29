B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi" 11 ülkeden 24 şehrin belediye başkanlarını bir araya getirdi.

Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek zirvenin açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Balkan belediyesi olarak, yeni bir iş birliği zemini oluşturmak, kentlerin ve bölgenin geleceğine dönük yeni bir vizyon geliştirmek için bir arada olduklarını dile getirdi.

Balkanlar ya da "Balkanization" ifadesinin uluslararası literatürde; etnik ayrımları, sınır anlaşmazlıkları ve çatışmaları tanımlamak için kullanıldığını belirten İmamoğlu, "Bizler bugün, bölgemiz için yepyeni bir sayfa açmak için buradayız. Biz, daha güçlü bir iş birliği için buluştuk. Yerel yönetimler olarak karşı karşıya olduğumuz çevre ve iklim sorunları, mülteci krizi, enerji yönetimi ve daha ileri demokrasi özlemi gibi hayati önemdeki konular, ülke sınırlarını aşan küresel ölçekteki konulardır." diye konuştu.

"B40 Ağı", Balkan şehirleri arasında aynı zamanda bir barış ve demokrasi ağı olacağını ifade eden İmamoğlu, "Avrupa Birliği'nin temsil ettiği çok uluslu, çok kimlikli ve çoğulcu demokrasi modeli, hepimiz için bir idealdir." dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından katılımcı belediye başkanları, alfabetik sırayla söz alarak, ortak sorunlar konusunda birlikte çalışılabilecek alanlarla ilgili mesajlarını paylaştı.

Zirvede, ilk günkü konuşma ve panellerin ardından katılımcı belediye başkanları, İmamoğlu'nun rehberliğinde, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kemerburgaz'daki "Atık Yakma Tesisi ve Biyometanizasyon Tesisleri"ni gezip, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattına binecek.

Zirveye, Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojicic, Dıraç Belediye Başkanı Emiriana Sako, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokic, Laktasi Belediye Başkanı Miroslav Bojic, Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis, Patras Belediye Başkanı Konstantinos Peletidis, Potgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vukovic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Skopje Belediye Başkanı Danela Arsovska, Split Belediye Başkanı Ivica Puljak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve Trikala Belediye Başkanı Dimitris Papastergiou katıldı.