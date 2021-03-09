Azrail kuranda geçiyor mu? Azrâil ismi Kur'an-ı kerimde geçiyor mu?

Melekler, nurdan yaratılmış olan ruhani varlıklardır. Kuran-ı Kerim'de birçok ayette geçen meleklerde irade yoktur. Bu nedenle sevap ve günah gibi kavramlar onlar için geçerli değildir. Peki, Azrail kuranda geçiyor mu? Azrâil ismi Kur'an-ı kerimde geçiyor mu?

AZRAİL KURANDA GEÇİYOR MU?

İbn Hacer el-Askalânî fetvâlarında diyor ki: Âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerde melekü'l-mevt (ölüm meleği) diye geçer. Ölüm meleğine Azrâil ismi verilmesi insanlar arasında meşhur olmuştur. Sa'lebî tefsirinde ölüm meleğinin ismi Azrâil olarak zikrediliyor. Orada şöyle bir rivâyet vardır: Tâbiînden Câbir el-Hasen el-Anbesî'nin oğlu Eş'as dedi ki: İbrahim aleyhisselâm Azrâil adında bir gözü arkasında bir gözü önde olan ölüm meleğine sordu: "Ey ölüm meleği! Aynı anda hem doğuda hem batıda iki kişi ölecek olsa veya bir yerde vebâ hastalığı olsa veya iki ordu savaştığında aynı anda ölenlerin canını nasıl alırsın?" Ölüm meleği şöyle dedi: "Ben ruhları çağırırım. Allah'ın izni ile onlar şu iki parmağın arasına girerler." İbrahim aleyhisselâm dedi ki: "Yer ölüm meleğinin önüne leğen gibi yarıldı. İşte onlardan dilediğinin ruhunu kabzeder." Mir'at-ı Kâinât'ta, Azrâil, ölüm meleğinin bulunduğu semâ katının ismidir, diyor. Zer' terketmek olduğuna göre, Azrâil, Allah'ın (insanları dünyadan) terkettiricisi gibi bir mânâya gelebilir. Çünki -il veya –al eki, İbranî ve Süryânî lisanında Allah demektir.

Dört büyük melekten İsrafil aleyhisselamın da ismi Kur'an-ı Kerîm'de "Münadi (Çağırıcı)" olarak geçer. Cebrail ve Mikail aleyhimesselamın isimleri ise Kur'an-ı Kerîm'de bizzat geçmektedir.