Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
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Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)

Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

CESET PARÇALARININ YERİNİ GÖSTERDİAntalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırdığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, bugün ekip aracıyla, genç kızın cesedinin parçalarını bıraktığı Kepez ilçesindeki ormanlık alana götürüldü.

CESET PARÇALARININ YERİNİ GÖSTERDİ

Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırdığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, bugün ekip aracıyla, genç kızın cesedinin parçalarını bıraktığı Kepez ilçesindeki ormanlık alana götürüldü. Burada Ayhan'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, cesedin kayıp parçalarını bulmak için arama yapıldı. Ayhan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Ayhan emniyet müdürlüğüne getirildiğinde, muhabirin "Neden öldürdünüz" sorusuna yanıt vermedi. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Ayhan, ardından sorgusunun devamı için emniyet binasına çıkartıldı.

Polisin, cesedin parçalarını arama çalışması sürüyor. Öldürülen genç kızın başı ile sol kalça kemiğinin halen arandığı kaydedildi.ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJIAntalya'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu için eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi'nden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun menfur bir cinayet ile aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Henüz hayatının baharında olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun bir cani tarafından vahşice katledilişi üniversitemizi derin bir üzüntüye boğmuştur. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik gaspın ötesinde kadına yönelik şiddet ve cinayetin can yakıcı kayıplarından biri olan bu cinayeti Akdeniz Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, hunharca hislerle işlenen bu cinayetin failinin, adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak hiçbir canlıya karşı bu tür şiddet ve cinayetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, vefatıyla Akdeniz Üniversitesi ailesini yasa boğan öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz."KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Diğer yandan, Mustafa Murat Ayhan'a koronavirüs testi yapıldığı, sonucunun beklendiği açıklandı. İnşaat mühendisi Ayhan'ın, aynı zalmanda emlak ofisi sahibi olduğu kaydedildi. Ayhan'ın, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, 15 ve 16 Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldığı belirtildi.


Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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