AZİZİYE ZABITASINA ASILSIZ İHBARLA SÜRPRİZ KUTLAMA

Aziziye'de bugün bir ihbarı değerlendiren Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ulaşılan adreste neye uğradığını şaşırdı.

Aziziye'de bugün bir ihbarı değerlendiren Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ulaşılan adreste neye uğradığını şaşırdı. Karşılarında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı gören zabıtalar, alkışlar ve konfetilerle karşılanırken, kendilerini bekleyen kutlama pastasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Aziziye Belediyesi tarafından sıra dışı bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Asılsız bir ihbarla Aziziye Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne çağrılan zabıtalar, bağrışma ve kavga seslerinin yükseldiği binaya girer girmez kendilerini bekleyen sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı karşılarında gören zabıta ekipleri, alkışlar ve konfetiler eşliğinde karşılanırken, şaşkınlıkları ise görülmeye değerdi.

"ZABITALARIMIZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ" Kavga olduğunu düşünerek girdikleri binada kendileri için sürpriz bir kutlama organize edildiğini anlayan zabıtalar, şaşkınlığını gizleyemezken, diğer yandan da Zabıta Haftası'nda hatırlanmış olmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikle ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluşunun 195'inci Yılı dolayısıyla gerçekleştirdikleri bu sıra dışı etkinlikle zabıtalara özel bir kutlama yaptıklarını söyledi. Zabıta Teşkilatı'nın, köklü bir denetim geleneğini ifade ettiğini belirten Başkan Orhan, "Zabıtalarımız mesai mevhumu gözetmeden sürekli sahada görev yapan, insanımızın sağlığı, huzuru ve sükünu için özveriyle çalışan bir kesimi ve bizim de göz bebeğimizi teşkil ediyor. Teşkilatımız görev tanımı çok geniş olan ve vatandaşın her türlü ihtiyacına koşan bir teşkilat. Bu manada biz de asılsız bir ihbarla hepsini bir yere toplayıp onlara bir organizasyon yapalım diye düşündük. Gördük ki, teşkilatımız hızlı, çevik ve konsantre şekilde bu ihbara geldi. Farklı bir manzara ile karşılaşacaklarını ümit ediyorlardı ama sürprizle karşılaştılar. Dolayısıyla bu organizasyon arkadaşlarımızın moral motivasyonunu artırmak adına hoş bir şey oldu. Bu vesileyle Erzurum ve tüm Türkiye'deki zabıta arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum" dedi.

ŞAŞKINLIK VE MUTLULUK BİR ARADA Zabıta Haftası kutlama pastasını zabıta memurlarıyla birlikte kesen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bir araya geldiği zabıta memurlarıyla daha sonra pasta yiyip, sohbet etti. Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri ise, kutlama organizasyonunun kendilerini çok şaşırttığını ve hiç unutamayacakları bir an yaşadıklarını ifade ederek, "Sayın Başkanımızın bize yaptığı bu sürpriz karşısında hem çok şaşırdık, hem çok mutlu olduk. Bizim için hiç unutamayacağımız bir Zabıta Haftası oldu. Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan'a bu inceliği ve samimiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre