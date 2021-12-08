AZİZİYE'NİN TERMAL SERALARINDA ÖZEL BULUŞMA

AZİZİYE, ERZURUM (Habermetre) - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca'da yapımı devam eden Termal Seralarda iki özel ismi birden ağırladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le Mir Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları'na Termal Seraları gezdiren Başkan Orhan, konuklarına projeye ilişkin bilgiler aktardı. Eskişehir'de seracılık olmak üzere çeşitli sektörlerde birçok yatırımı bulunan ve Başkan Sekmen'in davetlisi olarak Erzurum'a gelen Mirmahmutoğulları, Ilıca'da kurulan seraları yerinde görme fırsatı bulurken, inceleme sırasında Başkan Sekmen de konuğuna Erzurum'un yatırım potansiyellerini anlattı.

BAŞKAN ORHAN TERMAL SERALARI ANLATTI Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca'da konuşlandırılan seraların termal sularla ısıtılacağının altını çizerek, çok soğuk kış günlerinde ise, biyokütlesel atıklardan elde edilecek enerjiden faydalanacaklarını söyledi. Başkan Orhan, "Bu yatırımımız üretim odaklı bir proje oluşunun yanında, aynı zamanda çevreci bir yatırım oluşuyla da dikkat çekecek. Süreçte elimizde hazır bulunan termal sularımızla seralarımızı ısıtacak, ilaveten de atıkların bertaraf edilmesini sağlamış olacağız. Hem üreteceğiz, hem kazanacağız, hem de çevreyi koruyacağız" diye konuştu.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖZEL BİR ÖRNEK Aylık 25 ton domates üretiminin planlandığı seraların yatırımcılar için örnek teşkil etmesini hedeflediklerini kaydeden Orhan, "Bu alanda yatırım yapacak olan yatırımcılar için tüm imkanlarımızı sunmaya ve seferber etmeye hazırız" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de teşekkür eden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Sayın Mehmet Sekmen Başkanımız, Erzurum'a yatırımcı çekebilmek için her türlü çabayı gösteriyor, elinden geleni yapıyor. Sayın Başkanımızın gayretleriyle Erzurum yeni teşebbüsler ve işletmelerle tanıştı. Kendisine bu anlamda şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

SEKMEN: KAPIMIZ ARDINA KADAR AÇIK Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Aziziye Belediyesi'nin yapımını gerçekleştirdiği Termal Seraların yenilikçi bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, Erzurum'a yakışır bir hizmet şeklinde tanımladığı yatırım için Başkan Orhan'a teşekkür etti. Mir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mirmahmutoğulları'na, Erzurum'daki yatırım imkanlarını değerlendirmesinden mutluluk duyacaklarını da ileten Başkan Sekmen, "Yerel yöneticiler olarak hepimizin ortak paydası, memleketimizde kalıcı değerler üretmek, şehrimizi aynı zamanda ekonomik olarak da geliştirmek. Bu yüzden kapılarımız yatırımcılarımız için ardına kadar açık olacak" dedi.

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