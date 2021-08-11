Aziziye Belediyesi'nden vatandaşlara kolonya sebili

Erzurum'un Aziziye İlçe Belediyesi tarafından belediye girişine kolonya sebili kuruldu.

Erzurum'un Aziziye İlçe Belediyesi tarafından belediye girişine kolonya sebili kuruldu. Pandemi döneminde vatandaşlar kolonyaları ücretsiz olarak bu sebilden doldurabilecek.

Aziziye Belediyesi, salgınla mücadelede vatandaşa tam destek vermeye devam ediyor. Belediyenin kendi imalatı olan dezenfektan etkili kolonyalar, vatandaş için bundan böyle sebilden akacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın talimatıyla belediye binasının girişine yerleştirilen dezenfektan etkili kolonya sebili, gün içerisinde tüm vatandaşların hizmetinde olacak. Dileyen vatandaşlar evlerinden getirecekleri, dileyenler de sebille birlikte kullanıma sunulan şişeleri kolonyayla doldurup götürebilecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, salgınla mücadelenin devam ettiğine vurgu yaparak, bu mücadelenin en önemli etaplarından birisinin hijyen olduğunu hatırlattı.

"Sebilden dezenfektan özlü kolonya akıyor"

Geçtiğimiz yıl başlayan Covid pandemisinin dezenfektan ihtiyacını hat safhaya çıkarttığını anımsatan Başkan Orhan, "Biz bu süreci hem doğru yönetebilmek ve hem de insanımızın dezenfektan ihtiyacını giderebilmek adına kendi üretim atölyemizi kurmuştuk. Atölyemizde imal ettiğimiz ve tamamen organik olan dezenfektan ürünlerimizi zaman içerisinde çeşitli aromatik formüllerle zenginleştirdik ve dezenfektan etkili kolonyalara dönüştürdük. Vatandaşlarımıza dağıtımını zaten ücretsiz olarak yaptığımız ve çok da büyük ilgi gören dezenfektan etkili kolonyamızı, halkımıza şimdi de sebil konseptiyle ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız evlerinden getirecekleri ya da belediyemizden temin edebilecekleri şişeleri sebilimizden akan dezenfektan etkili kolonyayla doldurup götürebilirler" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, son günlerde vaka sayılarındaki artışın yeniden dikkat çekici boyutlara ulaştığının altını çizerek, oluşan bu tablonun salgınla mücadeleye devam etmemiz gerektiğinin en büyük kanıtı olduğunu ifade etti. Salgınla etkili mücadele hijyenin büyük bir rol oynadığını kaydeden Orhan, "Süreçte bizim böyle bir hizmeti halkımızın istifadesine sunmamızın altında da, işte bu farkındalığı geliştirme fikri yatıyor. Dezenfektan etkili kolonya sebilimizle hem salgınla mücadelemizin devam ettiğini topluma yeniden hatırlatmış ve hem de bu sürece doğrudan katkıda bulunmuş oluyoruz. Çünkü salgın illetinden ancak ve ancak yüksek bir mücadele direnci gösterirsek kurtulacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı