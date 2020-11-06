Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen "futbolda şike" davasında Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraat etti. Peki, Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Sözde Şike" davasında karar çıktı. Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraat etti. Gelişme sonrası Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli, mesleği ne konuları araştırıldı.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Kasım 1952

Kaç yaşında: 68yaşında

Nereli: Ergani,

Eğitim: Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi

İlkokul ve lise eğitimini Düzce'de yapmıştır. Düzce'de Hamidiyespor Kulübü'nde amatör futbol oynamıştır. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. Düzcespor Kulübünde fahri başkanlık yapmıştır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLİĞİ

1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetimde görev aldı. 1991-1992 sezonunda futbol şube sorumlusu oldu. 15 Şubat 1998'de yapılan kongrede rakibi Vefa Küçük'ten bir oy fazla alarak başkan seçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmış, 3 Haziran 2018 günü yapılan seçimli olağan genel kurulda rakibi Ali Koç'a karşı başkanlığı kaybetmiştir.

• Başkanlığı döneminde futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu 8 lig ikinciliği yaşamıştır. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Aziz Yıldırım başkanlığında ulaşmıştır. Başkanlığında Fenerbahçe Spor Kulübü, aynı sezonda futbol, kadınlar ve erkekler basketbol, kadınlar ve erkekler voleybol branşlarında lig şampiyonu olmuş, 5'te 5 şampiyonluk yaşamıştır. (2010-11 sezonu)

• Başkanlığı döneminde kulüp yatırımlarına büyük önem vermiş, Şükrü Saraçoğlu Stadını parça parça yıkarak yeniden yaptırmış, basketbol takımına yepyeni bir salon yaptırmıştır: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Düzce Topuk Yaylasında kamp tesisleri yapılmış, Faruk Ilgaz tesisleri yenilenmiş, Ankara'da konaklama tesisi yapılmıştır.

• Başkanlığı döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğünü değiştirmeyi genel kurula sunmuş ve tüzüğün değişmesinde önemli katkısı olmuştur. Yenilenen tüzükle birlikte "Hedef 1 Milyon Üye" projesini başlatmıştır. Bu projeyle birlikte başkanlığı döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü, üye sayısını arttırmıştır.

• 31 Mayıs 2015 tarihinde yapılan seçimde rakibi Hulusi Belgü'nün 1144 oy aldığı genel kurulda Aziz Yıldırım 5504 oyla 12. kez sarı lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna oturdu ve seçim öncesi yapmış olduğu konuşmada 6 Haziran'daki Şike Davası'nın ardından görevi bırakacağını açıklamıştır.