Aziz Yıldırım, Biga'da 'Selçuk Yula Okuma Salonu'nu Açtı - Hd

Aziz Yıldırım, Biga'da 'Selçuk Yula Okuma Salonu'nu açtı

Mustafa SUİÇMEZ - Safiye TARI GÜNER BİGA (Çanakkale), (DHA)

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kulübün efsane futbolcularından Selçuk Yula'nın adının verildiği okuma salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan'ın davetlisi olarak, bir dizi ziyaret ve açılış için ilçeye gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ilk olarak DOĞTAŞ üretim tesislerini ziyaret etti. Ardından Aziz Yıldırım, '1907 Okul, 1907 Pota' projesi kapsamında İdriskoru köyünde bulunan İbrahim Aydın İlkokulu'ndaki basketbol potalarının açılışını yaptı. Yıldırım daha sonra Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı makamlarında ziyaret ederek, isimlerine özel hazırlanmış formaları hediye etti. Yıldırım ziyaretlerin ardından Yeniçiftlik köyünde, Yeniçiftlik ilk ve ortaokulunda Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar robotik kodlama atölyesinin açılışına katıldı.

Açılış öncesi Aziz Yıldırım yapmış olduğu konuşmasında, 'Çocuk ve Gençlik Kulübümüzün '1907 okul, 1907 pota' projesi var. Bu projeyi Türkiye'nin her yerinde, Nisan ayından itibaren de büyük çapta doğuya açılarak, doğudaki bütün okullara yapmayı arzu ediyoruz. Şu anda 6 bine yakın edilen müracaat ile yapmamız gereken potalar var. Biga'ya geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım mutluyuz. Burada benim yol arkadaşım, yoldaşım olan Selçuk Yula ve Serkan Acar gibi iki insanı anmak ve onlarla ilgili hazırlanan eserleri yapmak ve açmak bizi sevindirdi. Biz bundan büyük mutluluk duyduk. İnşallah ileri ki yıllarda Biga'ya geldiğimizde hep birlikte açmış olduğumuz bu eserleri anarız ve mutlu zamanlar geçiririz dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yeniçiftlik ilk ve ortaokulundaki açılış ve fidan dikiminin ardından, ilçe merkezinde Biga Belediyesi ile Biga Fenerbahçeliler Derneğince yaptırılan Şehitler Çeşmesi'nin açılışına katıldı. Aziz Yıldırım, Biga Fenerbahçeliler Derneği Lokali'nde, dernek yöneticileri ile bir araya geldikten sonra Bursa'ya hareket edecek.

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