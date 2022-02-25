Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 15. bölüm bugün var mı? Aziz 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 14. Bölümünde; Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar. Bu macera Aziz ve Efnan'ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikâyenin başlangıcı olacaktır.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 15. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Aziz'in "Bu şehir yeniden Türk yurdu olacak!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda Pierre'in şehrin gerçek sahipleri olduğunu söylemesi gerilimi yükseltiyor. Şehirde Fransızlar ile Türkler arasındaki mücadele giderek sertleşirken Aziz'in Pierre'e arkadan saldırdığı anlar dikkat çekiyor. Dilruba'nın Aziz'e karşı hala hisleri olduğunu duyan Efnan'ın tedirgin halleri gözden kaçmazken Dilruba'nın Adem'i öpmesi akıllarda soru işareti yaratıyor. Pierre'in Efnan'ı istediğini öğrenen Aziz'in ne yapacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

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