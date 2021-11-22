AZİZ THOMAS MANASTIRI'NA HAYRAN KALDILAR

VAN (DHA) - VAN'ın Gevaş ilçesindeki Aziz Thomas Manastırı'nda çeşitlik etkinlikler düzenledi. Etkinliğe katılanlar bölgeye hayran kalırken, yamaç paraşütü yapanlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, doğa ve tarihin Van Gölü ile buluştuğu eşsiz noktalardan biri olan Altınsaç Mahallesi'ndeki Aziz Thomas Manastırı'nda düzenlendi. Yamaç paraşütünün de yapıldığı etkinliğe 210 doğasever ve vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde belediye ait araçlarla ücretsiz alınan doğaseverler Altınsaç Mahallesi'ne geldi. Hazırlıklarını tamamlayan katılımcılar, yaklaşık 2 kilometrelik dağ tırmanışı yaptı. Zorlu tırmanışın ardından Aziz Thomas Manastırı'nın bulunduğu tepeye ulaşan doğaseverlere burada çay ikram edildi. Ekinliğe katılanlar yamaç paraşütü yapma imkanı da buldu.

'ÖNEMLİ YAPILARIN TANITILMASI GEREKİYOR'

Daha önce birçok doğa gezisine katıldığını belirten İnan Bozkar, "Van Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir çalışma yapması, insanları doğa ve tarihle buluşturması çok anlamlı. İlimizde yer alan sanat tarihi değeri olan önemli yapıların tanıtılması gerekiyor. Özellikle öğrencilerin buraları gezme fırsatı olmuyordu. Bu etkinlik onlar için de şans oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliği çok beğendiğini belirten doğasever Ayşe Arslanbaş da, "Muhteşem bir doğa eşliğinde trekking yaptık. İlk defa buralara gelme şansım oldu. Her şey çok güzel, bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. Doğa ve tarihin Van Gölü'yle eşsiz buluşmasına şahitlik eden katılımcılar, bol bol fotoğraf çektirdi.

'2 HAFTADA BİR YAPACAĞIZ'

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Uğur Bekiroğlu, kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması için belediye olarak bu tür etkinlikleri 2 haftada bir yapacaklarını söyledi. İlk etkinliklerinin Van'ın saklı cenneti olan İnköy ve Ağin mevkisinde geçekleştirdiklerini belirten Bekiroğlu, "İkinci etkinliğimizi Aziz Thomas Manastırı'na gerçekleştirdik. Yoğun bir katılım sağlandı. Van'ımızın tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla, vatandaşlarımızın hafta sonlarında bu güzel cennet köşelerini gezmelerini sağlayacağız. Bu tür etkinliklere bütün tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.