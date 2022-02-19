Aziz Sancar: Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok

NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Aşı olmamak başkasına da zarar veriyor. Hiç kimsenin başkalarını tehlikeye atmaya hakkı yok. Aşı karşıtı olabilirsin, evine kapan ve aşı olma; ama dışarı çıkarsan millete bulaştırırsan bu hakkın yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın davetiyle Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış törenine katılmak için Ankara'ya gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Adının verildiği eğitim kampüsünü çok beğendiğini belirten Sancar, "Çok beğendim, çok ilginç bir yaklaşım. Anladığım kadarıyla Türkiye'de ilk defa öyle bir şey yapıldı. Adımı vermeleri benim için büyük bir onurdu. Türkiye'den gelen her şey büyük bir onur; ama böyle yeni bir sisteme benim adımın verilmesi ayrıca büyük bir onur. Benim hemşehrilerimin verdiği onurla birleştirdim. Bismilli kardeşlerimiz de oradaki liselerine benim adımı vermişler" diye konuştu.

Aziz Sancar, yakasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) rozeti ile ilgili de "Benim manevi kızım Kuzey Kıbrıslı ve onun babası Erenköy gazisi. Biz burada oturup vatan, millet, Sakarya konuşuyoruz; ama tıbbiyede ve hukukta okurken işini gücünü bırakıp Erenköy'e gidip orada Kıbrıs Türkü'nü savunmak benim için çok önemli ve o bakımdan onu yapanlara onun çocuklarına büyük hayranlığım var. Bunu onurla taşıyorum" diye konuştu.