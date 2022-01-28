Aziz CANLI izle! Show TV Aziz 11. bölüm canlı izle! Show TV canlı izleme linki! Aziz yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz bugün 11. bölümü ile ekranlara gelecek. Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen izleyiciler, Aziz canlı izle! Show TV Aziz 11. bölüm canlı izle! Aziz dizisi yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Aziz canlı seyret! Aziz dizisi full HD canlı izle! Show TV canlı izle! Aziz canlı izleme linki!

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AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur. Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir. Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır…

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken, Aziz Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierrebütün gücünü kullanmaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiylenefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken, Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız.

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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