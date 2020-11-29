Azerin'den havalaminanda arabalı konser
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Azerin'den havalaminanda arabalı konser

29.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:24

Azerin'den havalaminanda arabalı konser Azerbaycan'ın güçlü sesi Azerin konseri korona virüs tedbirleri kapsamında Yunuseli'nde arabalı olarak yapılacak Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Bursa'da 4 Aralık'ta sahne alacak.

Azerin'den havalaminanda arabalı konser

Azerbaycan'ın güçlü sesi Azerin konseri korona virüs tedbirleri kapsamında Yunuseli'nde arabalı olarak yapılacak

BURSA - Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Bursa'da 4 Aralık'ta sahne alacak. Konser, Yunuseli Havaalanı'nda arabalı olarak yapılacak. 350 araç kapasiteli ücretsiz konser için tüm yerler rezerve edilirken, konser Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserde Azerin Devlet Sanatçısı Azerin, 4 Aralık saat 20.00'de 'Tek Millet İki Devlet Kardeşlik' sloganı ile Bursa Yunuseli Havaalanında sevenleri ile buluşacak. Konser, korona virüs tedbirleri kapsamında konseri vatandaşlar arabalarından dinleyecek. Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile gönüllerde taht kuran Azerin, konserin duyurusunu da sosyal medya hesaplarından yaptı. Azerin, "Aziz ve değerli Bursalılar, Karabağ zaferi ile kelimelerle anlatılamayacak kadar mutlu olduğunuzu biliyorum. Bu mutluluğu 4 Aralık'ta Yunuseli Havaalanında, saat 20.00'de gerçekleştireceğim 'Tek Millet İki Devlet' konserimle taçlandırmak için her birinizi konserime bekliyorum. Sizleri canı gönülden kucaklıyor, Allah'a emanet olunuz. Görüşmek dileği ile" mesajını paylaştı.

350 araçlık ücretsiz konser için tüm yerler ayırtılırken, rezervasyon yaptırmayan vatandaşlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve youtube hesabından konser canlı yayınlanacak. Araçların konser alanına girişteki yoğunluğunu kontrol edebilmek amacıyla 18. 45'ten itibaren konser alanına araç girişi yapılacaktır. Rezervasyon yaptıramayan araçlar alana alınmayacak. Girişte tüm araçlara Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı hediye edilecek. Azerin ve orkestrası yaklaşık 1,5 saat sahnede repertuvarındaki parçaları söyleyecek olup, tarihi Bursa mehter takımı ile birlikte 1 marşta seslendirecektir.

Azerin'den havalaminanda arabalı konser
Azerin'den havalaminanda arabalı konser
Azerin'den havalaminanda arabalı konser
Azerin'den havalaminanda arabalı konser
Azerin'den havalaminanda arabalı konser
Azerin'den havalaminanda arabalı konser

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

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