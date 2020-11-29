Azeri Türkleri işgalden kurtarılan ana yurtlarına gidip atalarını yad etmek istiyor
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Azeri Türkleri işgalden kurtarılan ana yurtlarına gidip atalarını yad etmek istiyor

29.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:07
Azeri Türkleri işgalden kurtarılan ana yurtlarına gidip atalarını yad etmek istiyor

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'dan yüzyıllar önce göç ederek Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine yerleşen ve burada köy kuran Azeri Türkleri, ana vatanlarına gidip görmek ve atalarını yad etmek istiyor.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'dan yüzyıllar önce göç ederek Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine yerleşen ve burada köy kuran Azeri Türkleri, ana vatanlarına gidip görmek ve atalarını yad etmek istiyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaş sonrası Dağlık Karabağ'ın onlarca yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılmasına en çok sevinenler Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köylüleri oldu. Dağlık Karabağ bölgesinden yaklaşık iki asır önce Azeri Türkleri buraya yerleşerek üç farklı köy kurdu. Nüfusları yaklaşık 2 bin 500'ü bulan üç köyün sakinleri de Azerbaycan'ın zaferine çok sevindi.

Büyükkarabağ Köyü Muhtarı Mehmet Öztürk, zafere çok sevindiklerini ifade ederek, sonuna kadar Azerbaycan'ın arkasında olduklarını kaydetti.

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"En büyük hayalimiz ana yurda gidip gezip, görmek"

Köy sakinlerinden Ceylan Kemik, Dağlık Karabağ'ın ana yurtları olduğunu belirterek, kendilerinin Büyükkarabağ köyünde ancak kalplerinin Dağlık Karabağ'da olduğunu söyledi. Kemik, şimdi tek temennilerinin bölgenin Ermenilerden tamamen temizlenmesi olduğunu belirterek, "Zaferle birlikte büyük Ermenistan hayali suya düştü. Emperyalist güçler şaşkınlarını halen atamadılar, orası bizim ata yurdumuz. Gidip ana, ata yurdumuzu gezip görmek isteriz ve en büyük hayalimiz o. Ama Allah izin verirse korona virüs (Covid-19) biterse ve orası rayına oturur oturmaz gideriz. İnşallah daha iyisi olacak" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Azeri Türkleri işgalden kurtarılan ana yurtlarına gidip atalarını yad etmek istiyor
Azeri Türkleri işgalden kurtarılan ana yurtlarına gidip atalarını yad etmek istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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