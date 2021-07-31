"Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın
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"Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Demet Akalın, ülkenin çeşitli yerlerde çıkan yangınlardan sonra yaptığı paylaşımda "Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?" diye sitem etti. Azeri bir sosyal medya kullanıcısı ise Akalın'a "Önce ülkemin adını doğru yaz" diyerek tek tek yapılan yardımları yazdı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınlardan dolayı birçok ilçede ciddi kayıplar meydana gelmeye başladı. Neredeyse ülkeyi etkisi altına alan yangınlar için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın ise Azerbaycan'a sitem edince bir Azeri takipçisinden cevap gecikmedi.

"AZERBEYCAN UÇAK GÖNDERDİ Mİ?"

Sosyal medya hesaplarından sık sık yangın çıkan bölgelerle ilgili paylaşımlar yapan Demet Akalın, bir tweette "Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi? Marmaris çok kötü" dedi.

"ÖNCE ÜLKEMİN ADINI DOĞRU YAZIN"

Akalın'ın paylaşımına sinirlenen bir Azeri vatandaş ise "Önce ülkemin adını doğru yazın! Azerbaycan! Evet 18 helikopter 500 kişilik ekip, 1 yangın uçağı( elimizd? sadece 1 tane var) bütçeden de 3 milyon para ayırdık. Haberleri okursanız görürsünüz. Canımız da feda" ifadelerini kullandı.

'Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?' diyen Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın
'Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?' diyen Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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"Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın - Haberler Magazin
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