Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz
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Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz

19.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:23

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar Erivan yönetiminin yenilgiyi kabul etmesiyle son bulurken, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek bu durumda etkili oldu. Karabağ'da toplanan bir grup Azerbaycanlı Türkiye'ye teşekkür ederek Türk bayrağı dalgalandırdı.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırırken, kendisini savunmaya geçen Azerbaycan 250'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardı. Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla birlikte köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yenilgiyi kabul etti.

BAYRAKTAR'IN SİHALARI ETKİLİ OLDU

Azerbaycan'ın bu zaferinde Türkiye'nin de önemi desteği oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan'ın sahadaki üstünlüğüne destek sağlarken, Azerbaycanlı yetkililer ve vatandaşlar her fırsatta Türkiye'ye teşekkür etti.

BÖLGEYE TÜRK BAYRAĞI DİKTİLER

Son olarak Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından Karabağ'da bir grup Azerbaycanlı bir araya gelerek Türkiye'ye teşekkür etti. Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin yardımlarına teşekkür eden Azerbaycanlılar bölgeye Türk bayrağı dikti.

Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz
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