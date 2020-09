Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktırırken gözyaşlarına boğulan İctimai TV spikeri Jale Hesenli, o anları anlattı. Hesenli, "Duygulanmamak elde değildi. 27 yılın hasretiydi o gözyaşları. 27 yılın acısıydı o gözyaşları. Bizim yarım kalan arzumuzdu Dağlık Karabağ" ifadelerini kullandı.

"SEVİNCİMİ GÖZYAŞLARIYLA İFADE EDEBİLDİM"

Hesenli açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "İnsanlarımız, o topraklarda doğdu ama o topraklarda büyüyemediler. Annesinin, atasının mezarları o topraklarda ama bugün onları ziyaret edemiyorlar. Bazı insanlar var ki yeni aile kurmuştu, hayat yoldaşlarını yitirdiler. Onların yarım kalan arzuları vardı. Onların evlatlarıydı. Orada hayatını kaybedenler oldu, esir düşenler oldu. Bizim yarım kalan arzumuzdu Dağlık Karabağ. Gözyaşlarına boğuldum, sevinçliydim. Altı kentimiz işgalden kurtuldu. Bu sevinci o gözyaşlarıyla ifade edebildim. Çok mutluydum, sevinçliydim" dedi.

"TÜRKİYE, KARDEŞLİĞİMİZ İÇİN VAR OLSUN"

Jale Hesenli, gözyaşlarıyla sunduğu haberin ardından Türkiye'den çok sayıda destek mesajı aldığını ifade etti. Hesenli, "Türkiye'den çok güzel mesajlar aldım. Destek mesajları aldım. Kardeş Türkiye'den çok mesaj adım. Desteğinizi gördük her zamanki gibi. Kardeşliğimizi, desteğinizi, birliğimizi gördük. Bizimle birlikte gülen, bizimle birlikte ağladığınız için size teşekkür ediyoruz. Var olun, kardeşliğimiz için var olun. Her zaman birbirimizin yanında olalım" dedi.

"ERMENİLER, SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

Cephede çatışmaların devam ettiğini kaydeden Hesenli, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığına dikkat çekti. Hesenli sıcak bölgede yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bölgede, cephede çatışmalar devam ediyor. Ordumuzun elde ettiği zaferlerden bahsedeyim sizlere. Artık 7 kentimiz işgalden kurtarıldı. Murov yüksekliği denilen bir arazi var. Orayı da işgalden kurtardık. Çok gururluyuz, mutluyuz. Ordumuzla gurur duyuyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin. Onlara güç kuvvet versin ki, işgal altında olan diğer topraklarımızı da geri alabilsinler. Cephede Ermeniler, Azerbaycan'ın askerleriyle çatışmaya yürekleri yetmiyor. Onlar yalnızca sivil insanlara ve sivil yerleşim yerlerine ateş açıyorlar. Evler yıkılıyor. Cepheye yakın kentlerde hasarsız ev kalmadığı söyleniyor. Top atışlarıyla hepsini hedef alıyorlar. Naftalan'a bir eve top mermisi düştü. Bir ailenin ikisi çocuk olmak üzere beş ferdi hayatını kaybetti. Bu çocuklar öğrenciydi. Ermeniler, çocuklara, öğrencilere, sivillerin evlerine saldırmaya devam ediyorlar. Dünya yine de susuyor. Dünya buna yönelik adım atmıyor. Biz 30 yıla yakındır barış taraftarıyız. Biz savaş istemiyoruz. Biz savaşa meyilli bir halk değiliz. Biz işgalci halk değiliz. Biz sadece kendi topraklarımız uğruna savaşıyoruz ve kanımızın son damlasına kadar da savaşmaya hazırız. O topraklarımız tamamen işgalden kurtulana kadar. Yaralılarımız var, şehitlerimiz de var. Zaferler şehitsiz olmuyor. Biz inşallah o topraklarımızı geri alacağız ve şehitlerimizin de ruhu şad olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı