Azerbaycanlı şair Sabir Rüstemhanlı, Çarşamba Sohbetleri'ne konuk oldu Açıklaması

Türk Edebiyatı Vakfı'nın geleneksel "Çarşamba Sohbetleri"ne Azerbaycanlı şair ve yazar Sabir Rüstemhanlı konuk oldu.

"Azatlığa ve Edebiyata Adanan Bir Ömür: Sabir Rüstemhanlı" başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Bahtiyar Aslan yaptı.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi düzenlenen program, vakfın YouTube, Facebook ve Twitter hesabından canlı yayınlandı.

Rüstemhanlı, Azerbaycan'da eğitim siteminin tarih, edebiyat ve milli kültür anlatımı bakımından büyük bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, kendisindeki edebiyata ve yazarlığa olan meyilde bu eğitimin büyük rolü olduğunu söyledi.

Köyden Bakü'ye okuma gittiğinde Bahtiyar Vahapzade ile tanıştığı ifade eden Rüstemhanlı, şunları kaydetti:

"Köyden geldiğimde iki yazarla görüşme arzusundaydım, biri Bahtiyar Vahapzade diğeri ise Mirza İbrahimov'du. Vahapzade o dönemler şöhretinin zirvesinde değildi ama ben edebiyat heveskarı bir genç olduğum için onun yazıları yüreğimde bir yuva kurmuştu. Bahtiyar Vahapzade üniversitede benim öğretmenim oldu. Hatta ilk tanışmamız çok uğursuz bir şekildeydi. İlk dersinde aramızda anlaşmazlık çıktı, ben onun tezlerine karşı geldim ve hocayla uzlaşamadık. Fakat ertesi yıl dersimize geldiğinde dostlaştık, hatta sınıfa hitap ederek benim hakkımda şunları söyledi: 'Hepinizi tebrik ediyorum, sınıfınızda Azerbaycan'ın gelecek edebiyatının son derece önemli bir şahsiyeti yetişiyor.' Böyle başlayan dostluğumuzu ömrünün sonuna kadar sürdürdük. Hatta vefatından iki hafta önce ilgi görmediği yönündeki serzenişini işittiğim zaman onun önemine dair bir yazı kaleme aldım."

"İçimde Allah'ın verdiği bu ateşi diri tutuyorum"

Rüstemhanlı, ömrü boyunca yazdıklarıyla milli ruhu diriltmeye ve Türk kimliğini yüceltmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Ömrüm boyunca Türk birliğinin önemini anlatmak için yazdım. Eskiden Türkiye yüzünü sadece Batı'ya dönen bir politika izlerdi. Ancak bugün Doğu'ya doğru da açılmaktadır. Azerbaycan'la ilişkileri güçlü Karabağ savaşındaki manevi desteği bile çok önemlidir. Bizim büyük bir dünyamız var ve Türkiye bu dünyaya doğru yönlendikçe gücümüz artacaktır. Ben bunu yıllar önce Türk Edebiyatı dergisinde de yazmıştım. Ömrüm boyunca özüme bir görev bildim ki, içimde Allah'ın verdiği bu ateşi diri tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Karabağ Savaşı'nın, gençliğin içerisinde büyük bir vatan sevgisi olduğunu tekrar gösterdiğini dile getiren Sabir Rüstemhanlı, "Türkiye'mizin, Azerbaycan'ımızın ve Türk dünyamızın geleceğini çok şık ve güzel görüyorum. Türk birliği bugün adım adım ilerliyor. Milletler bu konuda devletlerden daha da ileride. Kültürüyle, edebiyatıyla biz iç içe geçmişiz. Her ne kadar bugün Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı parçalamak isteyenler varsa da onların umutları gözünde kalacak. En yakın vakte kadar biz Türk dünyasının daha güzel günlerini göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref