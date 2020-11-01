Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi

Azerbaycan ordusunun karşısında duramayan Ermenistan askerleri cepheleri terk etmeye devam ediyor. Son olarak Zengilan bölgesindeki cepheleri terk eden Ermeniler arkalarında birçok silahı bıraktı. Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerinin bıraktığı silahları ele geçirdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla başlayan çatışmalar 36'ncı gününü geride bıraktı. Çatışmaların ilk gününden bugüne kadar sahadaki etkisini sürdüren Azerbaycan ordusu yaklaşık 200 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durdurmayan Ermenistan askerleri cepheleri terk etmeye devam ediyor. Son olarak Zengilan bölgesindeki cephelerden çekilen Ermeni askerleri arkalarında birçok silahı da bıraktı. Azerbaycan askerleri tarafından çekilen videoda birçok silahın olduğu görüldü.

MÜHİMMAT YÜKLÜ ASKERİ ARAÇLAR İMHA EDİLDİ

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Ermenistan'a ait mühimmat yüklü askeri araçların imha edildiğini de bildirdi. Ermenistan ordusuna ait mühimmat depolarının da imha edilmesinin ardından Ermenistan askerlerinin sıkıntı yaşadığını belirterek, bu nedenle Ermenistan'ın tüm cephanesini çatışmanın en kuvvetli olduğu bölgede kullanmaya çalıştığını ifade etti.

AZERBAYCAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Azerbaycan'a ait bir İHA düşürüldüğü öne sürüldü.