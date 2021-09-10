Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Hazar Denizi'nde devam ediyor
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Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Hazar Denizi'nde devam ediyor

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Hazar Denizi'nde devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Azerbaycan'daki tatbikatlara Hazar Denizi'nde devam ediyor.

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Azerbaycan'daki tatbikatlara Hazar Denizi'nde devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatının sualtı saldırı ve sualtı savunma operasyonları ile devam ettiği bildirildi. 2 Eylül'de başlayan tatbikatın bir sonraki aşamasının Hazar Denizi'nde düzenlenen operasyonlarla sürdürüldüğü ifade edildi. Azerbaycan ve Türkiye Deniz Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetlerin, temsili terör örgütü tarafından ele geçirilen geminin teröristlerden temizlenmesi ve kurtarılması görevlerini başarıyla tamamladığı aktarıldı. İki ülkenin özel kuvvetlerinin helikopter ve botlar yardımıyla düzenlediği operasyonda yüksek profesyonellik göstererek eğitimin bir sonraki aşamasındaki görevleri başarılı bir şekilde yerine getirdiği kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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