Azerbaycan topraklarını işgal eden onlar değilmiş gibi! Paşinyan'dan skandal Türkiye sözleri: Yayılmacı bir politikaları var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan topraklarını işgal eden onlar değilmiş gibi! Paşinyan'dan skandal Türkiye sözleri: Yayılmacı bir politikaları var

14.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:31

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye karşıtı skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi. Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen, imzaladığı ateşkese uymayan Paşinyan, Türkiye'nin saldırgan ve yayılmacı bir politika izlediğini iddia etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke liderlerine Türkiye ve Azerbaycan'ı şikayet etmeye devam ediyor. Paşinyan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi arayarak Türkiye-Azerbaycan saldırganlığının bölgede devam ettiğini iddia etti ve "Azerbaycan insani ateşkese uymuyor" yalanını ortaya attı.

ATEŞKESİ SABOTE ETMEKLE SUÇLADI

Öte yandan Reuters'a da konuşan Paşinyan, Türkiye'yi ateşkesi sabote etmekle suçlayarak, "Dağlık Karabağ'daki askeri harekatın durdurulması, ancak Türkiye tutumunu değiştirse mümkün olur" dedi. Saçma açıklamalarına devam eden Ermenistan lideri, Türkiye'nin Azerbaycan'a talimat verdiğini iddia ederek, "Türkiye, Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı ve yine Libya, Suriye veya Irak'ta yürüttüğü politikayı sürdürmek için Güney Kafkasya'ya geldi. Bu yayılmacı bir politikadır" dedi.

SİVİLLERİ VURAN BALİSTİK FÜZELER İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim yerel saatle 01:00 civarında Ermenistan'ın; Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı balistik füzelerle hedeflediği belirtildi. Açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Azerbaycan topraklarını işgal eden onlar değilmiş gibi! Paşinyan'dan skandal Türkiye sözleri: Yayılmacı bir politikaları var

İlgili Haberler

Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı
Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor
Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Haber Yorumları (5)
SELAHATTİN: ağababası macron gibi fırıldak, yalancı nerdeyse sivil yerleşim yerlerinide türkiye bombaladı diyecek.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MİRALAY: İt ürür Kervan yürür Her tarafını dağıtmışlar hala havlamaya devam ediyorsun Senin Ağababaların gelsin Yavru sen hafif geliyorsunnnnnnnn
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
TAYLAN: Sen bu gastelere bakarsan coktan aldilar karabahi nerde ancak boru boru atiyorlar insanlara yanlis bilgiler veriyorlar
Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Ersin Tatar Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Yasmin Erbil Hatice Çarpar Caner Cindoruk
Spor Metin Oktay Fatih Terim Mbaye Diagne Burak Yılmaz Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Erkek Apple Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan topraklarını işgal eden onlar değilmiş gibi! Paşinyan'dan skandal Türkiye sözleri: Yayılmacı bir politikaları var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 11:32:58. #1.14#
title