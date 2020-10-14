Azerbaycan topraklarını işgal eden onlar değilmiş gibi! Paşinyan'dan skandal Türkiye sözleri: Yayılmacı bir politikaları var

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye karşıtı skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi. Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen, imzaladığı ateşkese uymayan Paşinyan, Türkiye'nin saldırgan ve yayılmacı bir politika izlediğini iddia etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke liderlerine Türkiye ve Azerbaycan'ı şikayet etmeye devam ediyor. Paşinyan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi arayarak Türkiye-Azerbaycan saldırganlığının bölgede devam ettiğini iddia etti ve "Azerbaycan insani ateşkese uymuyor" yalanını ortaya attı.

ATEŞKESİ SABOTE ETMEKLE SUÇLADI

Öte yandan Reuters'a da konuşan Paşinyan, Türkiye'yi ateşkesi sabote etmekle suçlayarak, "Dağlık Karabağ'daki askeri harekatın durdurulması, ancak Türkiye tutumunu değiştirse mümkün olur" dedi. Saçma açıklamalarına devam eden Ermenistan lideri, Türkiye'nin Azerbaycan'a talimat verdiğini iddia ederek, "Türkiye, Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı ve yine Libya, Suriye veya Irak'ta yürüttüğü politikayı sürdürmek için Güney Kafkasya'ya geldi. Bu yayılmacı bir politikadır" dedi.

SİVİLLERİ VURAN BALİSTİK FÜZELER İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim yerel saatle 01:00 civarında Ermenistan'ın; Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı balistik füzelerle hedeflediği belirtildi. Açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.