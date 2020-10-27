Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'a ait 18'inci motorlu piyade tümeni imha edildi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'a ait 18'inci motorlu piyade tümeni imha edildi

27.10.2020 10:12 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:17
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'a ait 18'inci motorlu piyade tümeni imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, çatışmaların ağırlıklı Hocavend, Fuzuli ve Kubadlı yönlerinde devam ettiğinini ifade ederek, " Ermenistan güçlerinin 18'inci motorlu piyade tümeninin ön kontrol karakolunun imha edildiği ve ölenlerin arasında...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, çatışmaların ağırlıklı  Hocavend, Fuzuli  ve Kubadlı yönlerinde devam ettiğinini ifade ederek, " Ermenistan güçlerinin 18'inci motorlu piyade tümeninin ön kontrol karakolunun imha edildiği ve ölenlerin arasında Albay Sergey Şakaryan yeralmaktadır" dedi. 

Karabağ'da daha önce ilan edilen iki ateşkesi bozan Ermenistan, üçüncü ateşkesi de 5 dakika sonra ihlal etti. Azerbaycan, 17 köyü daha işgalden kurtardı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli  ve Kubadlı yönlerinde devam ettiği bildirildi. Öte yandan, Bakanlık yaptığı açıklamada, cephenin farklı yönlerinde çok sayıda Ermenistan ordusuna ait, 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 topu, 1 'Osa-AKM' ZRK, 1 BM-21 'Grad' roketatar, 1 radar istasyonu ve 6 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.

'ÖLENLER ARASINDA ALBAY ŞAKARYAN DA VAR'

Azerbaycan ordusunun karşı saldırıların ardından Ermenistan güçlerine bağlı 18'inci motorlu piyade tümeninin ön kontrol karakolunun imha edildiği ve karakolda ölenlerin arasında Albay Sergey Şakaryan'ın da olduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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