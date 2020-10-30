Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan, kadınları askere almaya başladı

Çatışmaların başladığı günden itibaren üstünlüğünü kabule ettiren Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan, artan asker açığını kapayabilmek için kadınları askere alıp eğiterek kadınlardan oluşan birlikler oluşturmaya başladı.

Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı harekat aralıksız devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, bölgedeki operasyonlarını planlandığı biçimde başarıyla sürdürüyor.

KADINLARI ASKERE ALMAYA BAŞLADILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan ise artan asker açığını karşılayabilmek için ülkedeki kadınları askere almaya başladı. Verecekleri eğitimler sonrasında kadınlardan birlikler oluşturmayı amaçlayan Ermenistan, asker açığını bu şekilde kapatmayı amaçlıyor.

PAŞİNYAN'IN EŞİ DE CEPHEYE GİDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Birkaç gün önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakopyan, Dağlık Karabağ'ı savunmak için askeri eğitim alıp birkaç gün sonra cepheye gideceğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapanAnna Hakopyan, "Aralarında şahsımın da bulunduğu 13 kadın, askeri eğitimlere başlıyor. Birkaç gün sonra vatan sınırlarımızı korumaya gideceğiz. Vatanımızı ve haysiyetimizi düşmana teslim etmemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

AĞIR KAYIPLAR VERDİLER

Öte yandan Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.