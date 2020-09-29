Ermenistan'ın saldırıları sonucu Azerbaycan'da 2'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bugüne kadar Ermenistan'ın düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 10 sivil Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni Ordusunun 1. Alay, 3.Tabur komuta gözlem mıntıkasının Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla tahrip edildiği belirtildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Ermeni saldırılarında 29 Eylül'e kadar 2'si çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan ordusunun Füzuli yönünde karşı saldırısı devam ediyor. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hocavend bölgesinin Hadrut kasabası yönünde bulunan Ermeni Ordusunun 1. Alay, 3.Tabur komuta gözlem mıntıkası Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla tahrip edildiği belirtildi.

"DÜŞMAN SALDIRILARI PÜSKÜRTÜLDÜ"

Savunma Bakanlığı yaptığı diğer açıklamada, Fizuli bölgesinde işgal altındaki Aşağı Veyselli köyü yönünden Azerbaycan mevzilerine saldırmaya çalışan Ermeni ordusunun birliklerinin engellenerek geri çekilmek zorunda bırakıldığı vurgulandı. Ermeni birliklerinin, cesetleri savaş alanında bırakarak kaçtıkları bildirildi.

2'Sİ ÇOCUK 10 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 30'U YARALANDI

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 29 Eylül'e kadar Ermeni saldırılarında 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Ölen siviller arasında 13 ve 14 yaşında iki okul çocuğu da var.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı