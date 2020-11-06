Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarının imha edildiğini bildirdi. Saldırı anında Ermenistan ordusunun tank ve askeri araçları bırakarak kaçtığı görüldü.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi.

TANK VE ASKERİ ARAÇLARI BIRAKARAK KAÇTILAR

Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı. Saldırı anında Ermenistan ordusunun tank ve askeri araçları bırakarak kaçtığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov