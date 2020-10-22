Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti
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Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti

22.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:18

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ağband kasabasının işgalden kurtarılmasıyla Karabağ'ın İran sınırının tamamıyla Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini açıkladı. Böylece İran'dan gelen lojistik desteğin de önü kesilmiş oldu.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulurken, Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgeleri tek tek kontrol altına almaya devam ediyor.

20 KÖY VE 1 KASABA DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, operasyon kapsamında Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyü daha Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Az?rbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti

Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti

İRAN SINIRI AZERBAYCAN'IN KONTROLÜNE GEÇTİ

Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti

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Haber Yorumları (1)
AKSARAY: Allaha sonsuz şükürler olsun. inşaallah sonsuza dek o topraklarda azarbaycanlı kardeşlerim hür ve bağımsız olarak yaşarlar. canı gönülden kutluyorum
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