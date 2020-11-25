Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım'da imzaladığı anlaşmaya uygun olarak Karabağ'ın Kelbecer ilçesine Azerbaycan'a teslim edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

ERMENİ ASKERLERİ, ASKERİ TESİSLERİ İMHA ETTİ

İmzalanan Karabağ anlaşmasına göre Kelbecer'i boşaltan Ermeni ordusunun son askeri birlikleri kışla ve diğer askeri yapıları patlatarak bölgeden çekiliyor.

Ermeni mekanize piyade komutanlığı temsilcisi, RIA Novosti muhabirine açıklamasında, Azerbaycanlılar ile mesafenin 12 kilometre olduğunu söyledi. Temsilci ayrıca, dağlardaki öncü kontrol noktalarını demonte ettiklerini ve burada kalan kışlaları, Azerbaycanlılara hiçbir şey kalmaması için patlattıklarını bildirdi.

Ermeni askerler, yapılar patlatılmadan önce tahliye edildi. Yapıların imhasını üst düzey ordu yöneticilerinin takip ettiği bildirildi.