Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki TBMM heyetini kabul etti.

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamaya göre Gafarova ve Kılıç başkanlığındaki heyetler arası görüşmede, her iki ülke ve parlamento arasındaki ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun elde ettiği zafer, Türkiye'nin bu konuda Azerbaycan'a sağladığı siyasi ve manevi desteğin de gündeme geldiği toplantıda, iki ülke parlamentolarının hem ikili hem de diğer ülkelerin de katılımıyla üçlü platformlardaki iş birliklerinin önemi de konuşuldu.

Toplantıda Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov