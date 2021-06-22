Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova: "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri bizim en büyük zenginliğimizdir"
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Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova: "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri bizim en büyük zenginliğimizdir"

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova: 'Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri bizim en büyük zenginliğimizdir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Milli Meclis'in bugün düzenlenen özel oturumunda yaptığı konuşmada, "Azerbaycan ve Türkiye halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bizim en büyük zenginliğimizdir" dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Milli Meclis'in bugün düzenlenen özel oturumunda yaptığı konuşmada, "Azerbaycan ve Türkiye halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bizim en büyük zenginliğimizdir" dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nin özel oturumu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Gafarova özel oturumda yaptığı konuşmada, Azerbaycan parlamentosunda geçtiğimiz hafta tarihi bir gün yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te konuşma yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük bir gelişme kaydettiğini belirten Gafarova, "Bugün Türkiye siyasi, ekonomik ve askeri açıdan dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir. Kardeş ülkenin bu başarıları bizi sevindiriyor çünkü Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür. Halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri en büyük zenginliğimizdir. (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi, bugün Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği en üst düzeyde" ifadelerini kullandı.

"Şuşa'da imzalanan beyanname, bu ilişkileri daha da güçlendirdi"

Gafarova, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl işgal altında tuttuğu toprakları özgürleştirmek için Aliyev'in liderliğinde yürütülen operasyonlar sırasında tüm dünyanın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine bir kez daha tanık olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Azerbaycan'ın hak savaşında yalnız olmadığını herkese gösterdi. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgede yeni bir gerçeklik ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgalden kurtarılan Şuşa'yı ziyareti ve orada Azerbaycan ile Türk bayraklarının yan yana dalgalanması, halklarımızın kardeşliğinin bir başka göstergesidir. Şuşa'da imzalanan beyanname, bu ilişkileri daha da güçlendirdi" dedi.

Gafarova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında verdiği en önemli mesajlardan birinin "Tüm dünya bilsin ki Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve yarın da yanında olacak. Halklarımızın gönül birliği yıllarca sınavlardan geçmiş ve bugün de gelişmektedir" sözleri olduğunu söyledi.

Gafarova, Azerbaycan ve Türk halkının birliğinin imtihanlardan geçtiğini ve bugün bir gurur kaynağı olduğunu kaydederek, "Azerbaycan-Türkiye ilişkileri gelişmeye devam edecek, halklarımıza ve devletlerimize yeni büyük başarılar getirecektir" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova: "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri bizim en büyük zenginliğimizdir" - Haberler
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