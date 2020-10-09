Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü

Ermeni asıllı opera sanatçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için gittiği cephe hattında öldürüldü.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor.

ERMENİ ASILLI SANATÇI ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgedeki çatışmalar hız kesmeden devam ederken Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için cephe hattına giden Ermeni asıllı opera sanatçısı Kevork Hadjian'ın 7 Ekim'de çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.Öldürülen Ermeni asıllı sanatçının ordu için yazdığı ve faşist söylemlerin olduğu birçok eseri bulunuyor.

KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Öte yandan Azerbaycan ordusu işgal altındaki Karabağ'ı geri almak için hızla bölgeye doğru ilerlerken köşeye sıkışan Ermenistan ordusu ise askeri araç ve gereçleri arkalarında bırakarak bölgeden kaçarken, kimi zaman aldığı ağır darbenin acısını sivillerden de çıkarmaktan geri durmuyor.

30 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Harekatta bir kent, bir kasaba ve 26 yerleşim birimi yeniden Azerbaycan'a kavuşurken, Ermenilerin cephe hattının dışına yönelik gerçekleştirdiği havan, top ve füze saldırılarında 30 sivil Azerbaycan vatandaşı şehit olurken 150'ye yakın yaralı da tedavi altına alındı.

BÖLGE YARALTI ZENGİNLİKLERİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ

28 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen ve Azerbaycan ordusunun geri almak için operasyonlar düzenleyerek hızla ilerlediği Dağlık Karabağ jeopolitik açıdan olduğu kadar yer altı zenginlikleri bakımından oldukça önemli bir bölge. Ermenistan'ın uzun yıllardır işgal ettiği bölgeden ısrarla bu zamana kadar vazgeçememesinin perde arkasında ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan'a bölgenin nefes borusu olması yatıyor.