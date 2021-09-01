Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan kentlerinde 10 aydır karış karış mayın temizliği yapılıyor
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Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan kentlerinde 10 aydır karış karış mayın temizliği yapılıyor

Anadolu Ajansı / Resul Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte adeta "mayın tarlası"na dönüşen alanlar, uzman ekiplerin yaklaşık 10 aydır devam eden titiz çalışmasıyla patlayıcılardan arındırılıyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte adeta "mayın tarlası"na dönüşen alanlar, uzman ekiplerin yaklaşık 10 aydır devam eden titiz çalışmasıyla patlayıcılardan arındırılıyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında 44 gün süren Karabağ savaşı ile işgalden kurtardığı topraklardaki yerleşim yerlerinde bulunan yapıların büyük çoğunluğu tamamen yok olmuş durumda. Yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgali döneminde taş üstünde taş bırakılmayan, mezarlıklarına kadar talan edilen kentler, şimdilerde hayalet şehirleri andırıyor.

Bölgenin bir dönem üzüm bağları, buğday tarlalarıyla ünlü verimli toprakları da bu süreçte adeta "mayın tarlasına" dönüştürülmüş durumda.

Azerbaycan hükümeti, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mayın arama timleri, yaklaşık 10 aydır eğitimli köpekler eşliğinde bölgeleri karış karış tarayarak mayınlardan arındırmaya çalışıyor. Uzman ekipler, söz konusu çalışmalarda uluslararası toplumun da desteğini beklediklerini vurguluyor.

Fuzuli-Cebrail yolunun büyük bölümünde çalışmalar tamamlandı

Mayınların en yoğun bulunduğu bölgelerden biri, 27 yıl işgal altında kalan ve Azerbaycan ordusu tarafından 17 Ekim 2020'de kurtarılan Fuzuli kenti. Bu bölgede mayınlardan temizlenen alanlardaki yollara hızla asfalt dökme çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, yıllar sonra evlerine dönebilmeyi hasretle bekleyen Azerbaycan halkının güvenli dönüşü için tüm imkanları seferber ediyor.

Mayın temizleme çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) mayın temizleme uzmanlarından Asadov Natık, Cebrail-Fuzuli yolunun mayınlardan temizlenmesi çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Natık, söz konusu yolda üç bölüm halinde mayın temizliği yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cebrail-Fuzuli yolunun genel uzunluğu 12 kilometre. Üç bölümden oluşan sahada birinci kısım tamamen temizlendi, buralara asfalt dökülüyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz ikinci kısım 316 bin metrekare, bunun 289 bin metrekaresi temizlendi. Arazi genelinde 174 adet patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatları imha ettik.

390 bin metrekarelik bir alandan oluşan üçüncü kısmın da yüzde 80'i mayınlardan temizlendi. 7 gün içerisinde 12 kilometrelik alanın tamamı temizlenmiş olacak."

Öte yandan AA ekibi, uzmanlar tarafından tespit edilen bazı mayınların kontrollü olarak imha edildiği anları görüntüledi.

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan kentlerinde 10 aydır karış karış mayın temizliği yapılıyor
Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan kentlerinde 10 aydır karış karış mayın temizliği yapılıyor
Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan kentlerinde 10 aydır karış karış mayın temizliği yapılıyor
Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan kentlerinde 10 aydır karış karış mayın temizliği yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

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