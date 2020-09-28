Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankı havaya uçurduğu an
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankı havaya uçurduğu an

28.09.2020 07:46 | Son Güncelleme: 28.09.2020 07:58

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar etkili bir şekilde kullanılıyor. Son olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait bir tankın vurulduğu anları yayınladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan güçleri Türk SİHA'larının desteğiyle başarılı sonuçlar alıyor.

TANK İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA Ermenistan tankını hedef alıyor ve başarılı bir şekilde imha ediyor.

"SON KEZ UYARIYORUZ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankı havaya uçurduğu an
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Murat Şahin Gökhan Gönül Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankı havaya uçurduğu an - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 07:58:23. #1.15#
title