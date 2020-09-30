Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı
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Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı

30.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:38

Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşılık veren ve kısmi seferberlik ilan eden Azerbaycan'da dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev de Ermenilerle savaşmak için orduya katılan isimler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz pazar günü Ermenistan'ın saldırı başlatmasının ardından karşılık veren saldırıya geçen Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi. Ülkedeki erkekler Ermenilerle savaşmak için orduya katılırken onlar arasında dünyaca ünlü sporcu Tofiq Musayev de yer aldı.

AZERBAYCANLI GAZETECİ DUYURDU

Bu gelişmeyi Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, Twitter hesabından duyurdu. Aşirov, şunları yazdı "Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı"

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı

TOFİQ MUSAYEV'İN KARİYERİ

15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofiq Musayev karma dövüş sporunda tanınan bir figür. Orion Dövüş Kulübü sporcusu olan Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel dövüş sanatlarına başladı. 2011'de Spor Akademisi'nden mezun oldu. Musayev'in Avrasya MMA şampiyonasında dünya şampiyonluğu bulunuyor. Musayev kazandığı zaferlerden sonra ülkesi için yaptığı açıklamalarla biliniyor.

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı
Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı
Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı
Haber Yorumları (8)
EL CEVAP: Helal Azerbaycanlı Celal
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERKAN: eminim savas olsa sende gitmezsin bence sen utanmalisin
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KARTAL: süper ama bu rusca biten soyadlarinizi artik kaldirip sadece tofiq musa olsan ne dersin ?tekrar özüne dönmezmisin kardes ?
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