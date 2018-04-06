Azerbaycan'daki Aitf 2018'de Türkiye'ye Büyük İlgi

Azerbaycan'da 17. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki (AİTF 2018) Türkiye standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, dün Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfez Garayev tarafından açılışı yapılan fuarı ziyaret etti.

Bakü EXPO Merkezi'nde düzenlenen fuarda Türkiye standını da gezen Aliyev'e tespih ustası Hüseyin Çelik tespih hediye etti.

Azerbaycan'ın en önemli turizm etkinliği olarak bilinen fuarın ziyaretçileri, Türkiye standına yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'nun kültür ve turizm varlıklarının ön plana çıkartıldığı Türkiye standında bölgeyle ilgili çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı.

Kaligrafi, ebru, telkari, kazaziye gibi geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı stantta halk oyunları sanatçıları gösteri sundu.

"Fuarda en fazla ilgi gören marka Türkiye"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu, son bir yılda Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden turist sayısının yüzde 50 arttığını belirtti.

Çiftçi, "Turizm alanında büyük tecrübeye sahip Türkiye, turizm alanına yeni giren ve bu alanda gelişmek isteyen Azerbaycan'a tecrübelerini aktarmak istiyor. Bakanlıklar arasında eğitim ve tecrübe aktarımına yönelik yoğun iş birliği çalışmalarımız var." dedi.

Fuar boyunca çeşitli konserler düzenleyeceklerini, el sanatlarından örnekler sunacaklarını ifade eden Çiftçi, "Etkinliklerimiz büyük ilgi görüyor. Bu fuarda en büyük ilgi gören marka Türkiye." şeklinde konuştu.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuara 20 ülkeden 277 firma katılıyor.